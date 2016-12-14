Анастасия Приходько кардинально сменила прическу (ФОТО)

Певица Анастасия Приходько не перестает удивлять поклонников кардинальной сменой имиджа. Не так давно она сменила привычный черный цвет волос на блонд. Но на этом решила не останавливаться.
На своей странице в Instagram Приходько поделилась снимком с новой стрижкой - короткие волосы с длинной челкой.
Певица также призналась, что ей трудно привыкнуть к новому цвету волос.
Когда ты 13 лет ходишь в одном оттенке, а это именно черный, мега сложно заставить себя привыкнуть к другому цвету, я уже почти 1/5 месяца в светлом, и мне очень сложно это понять, стараюсь привыкнуть различными путями ...
Анастасия Приходько
Оказывается, Анастасия давно мечтала сделать короткую стрижку. Целый месяц она просила своего мужа разрешить ей сменить прическу.
Я месяц просила мужа, чтобы он мне разрешил сделать короткую прическу, и вчера я все же поехала ... Теперь мне уже предлагают покупать скейт или сноуборд. Весело когда тебе дают 18))) Продолжение следует ...
Анастасия Приходько