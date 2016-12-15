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Шоу-бизнес
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15 декабря 16, 15:31
Дженнифер Лопес опубликовала фото детей
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес можно смело назвать одной из самых ответственных мам Голливуда.
Несмотря на свою насыщенную жизнь, гастроли, съемки, она всегда находит время для дочери и сына. Малыши, без сомнения, чувствую, что мама рядом и очень любит их, а это - самое главное. 

На днях, в личном микроблоге Дженнифер появился очередной снимок, на котором позируют ее любимые дети. Сложно не заметить, что на фото Макс и Эмма выглядят невероятно стильно и достойно своей знаменитой мамочки-модницы.

"Они захотели прийти и поддержать свою маму на концерте в Лас-Вегасе", - подписала снимок Дженнифер Лопес.






















Источник: http://kinoafisha.ua/
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