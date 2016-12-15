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Шоу-бизнес
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15 декабря 16, 15:41
Ирина Шейк узнала пол будущего ребенка
Ирина Шейк
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На недавнем шоу Victoria's Secret восторг публики вызвала не только новая коллекция бренда, но и сенсационная новость, о которой гости показа узнали первыми и получили наглядное подтверждение: знаменитая супермодель Ирина Шейк беременна.
Спустя совсем немного времени счастливые будущие родители уже узнали пол ребенка.

"Ирина чувствует себя замечательно и очень счастлива. Они с Брэдли не могут дождаться своего ребенка, который появится на свет в мае, и уже знают его пол. Будущие родители, если не путешествуют, то в основном находятся в доме актера в Калифорнии. У обоих есть апартаменты в Нью-Йорке, но знаменитости не расстаются", - рассказал инсайдер, отметив также, что Шейк хорошо переносит беременность и чувуствует себя прекрасно:

"Ирина хорошо переносит беременность. У нее появились некоторые пищевые пристрастия. Она не из тех женщин, которые считают калории - относится к этому легко и тренируется в меру".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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