Ирина Шейк узнала пол будущего ребенка

Спустя совсем немного времени счастливые будущие родители уже узнали пол ребенка.





"Ирина чувствует себя замечательно и очень счастлива. Они с Брэдли не могут дождаться своего ребенка, который появится на свет в мае, и уже знают его пол. Будущие родители, если не путешествуют, то в основном находятся в доме актера в Калифорнии. У обоих есть апартаменты в Нью-Йорке, но знаменитости не расстаются", - рассказал инсайдер, отметив также, что Шейк хорошо переносит беременность и чувуствует себя прекрасно:





"Ирина хорошо переносит беременность. У нее появились некоторые пищевые пристрастия. Она не из тех женщин, которые считают калории - относится к этому легко и тренируется в меру".



