Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек с детьми в Лос-Анджелесе

Актеры все чаще и чаще попадают в их объектив вместе: проводят время с детьми и наедине. Так, фоторепортеры снова предоставили повод утверждать, что знаменитости отказались от своего решения развестись.





Дженнифер и Бен были замечены вместе с детьми во время субботнего похода в церковь, которую они регулярно посещают. Папарацци запечатлели супругов счастливыми и улыбающимися, а также натолкнули на смелые предположения. Дело в том, что западные СМИ недавно писали о беременности 44-летней актрисы. На свежих кадрах она идет в коротком голубом платье, которое демонстрирует ее округлившиеся формы.





Супруги больше года назад объявили о разводе, но так и не довели его до конца. Источники из окружения пары утверждали, что Аффлек старается вернуть доверие жены, а она в интервью признавалась, что Бен – любовь всей ее жизни.



















