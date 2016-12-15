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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 декабря 16, 15:43
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек с детьми в Лос-Анджелесе
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
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Отношения Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека со стороны кажутся теплыми и семейными – папарацци не дают сомневаться в этом.
Актеры все чаще и чаще попадают в их объектив вместе: проводят время с детьми и наедине. Так, фоторепортеры снова предоставили повод утверждать, что знаменитости отказались от своего решения развестись.

Дженнифер и Бен были замечены вместе с детьми во время субботнего похода в церковь, которую они регулярно посещают. Папарацци запечатлели супругов счастливыми и улыбающимися, а также натолкнули на смелые предположения. Дело в том, что западные СМИ недавно писали о беременности 44-летней актрисы. На свежих кадрах она идет в коротком голубом платье, которое демонстрирует ее округлившиеся формы.

Супруги больше года назад объявили о разводе, но так и не довели его до конца. Источники из окружения пары утверждали, что Аффлек старается вернуть доверие жены, а она в интервью признавалась, что Бен – любовь всей ее жизни.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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