Светлана Лобода заговорила о серьезных отношениях

Светлана Лобода — знаменитая, яркая артистка, в арсенале которой большое количество клипов и наград. Также у ней есть дочь и любовь поклонников. Только не всё так хорошо, как кажется. Лобода рассказала и о негативных сторонах популярности.





В интервью изданию "Телегид" Светлана Лобода призналась, что в её работе существует много рисков.





Я рискую жизнью каждый раз снимая свои клипы на ледниках, такие как "40 градусов", в глухих деревнях с дикарями, съёмки на песню – "Под лёд". И вся наша команда по приезду молится и говорит небу "спасибо", что все обошлось на таких локациях, как тающие ледники Исландии, или доминиканские села с абсолютно дикими туземцами с мачете в руках. Мы рискуем постоянно. В этом вся моя жизнь

отметила LOBODA.





Также карьера отнимает много времени. На личную жизнь времени не хватает. Светлана отметила, что готова новым отношениям, и даже задумывает о свадьбе. Вот только пока серьезно она может говорить о свадьбе дочери, а не о своем.





Чтобы начать что-то новое, я должна быть по-настоящему очарована человеком, поверить ему, захотеть быть с ним. А такого со мной давно не случалось. Уверяю, как только со мной случится серьёзный роман – я непременно этим поделюсь

Светлана Лобода.



