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15 декабря 16, 16:04
Светлана Лобода заговорила о серьезных отношениях
Светлана Лобода
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Светлана Лобода о рисках и негативной стороне своей работы.
Светлана Лобода — знаменитая, яркая артистка, в арсенале которой большое количество клипов и наград. Также у ней есть дочь и любовь поклонников. Только не всё так хорошо, как кажется.   Лобода рассказала и о негативных сторонах популярности.

В интервью изданию "Телегид" Светлана Лобода призналась, что в её работе существует много рисков.  

Я рискую жизнью каждый раз снимая свои клипы на ледниках, такие как "40 градусов", в глухих деревнях с дикарями, съёмки на песню – "Под лёд". И вся наша команда по приезду молится и говорит небу "спасибо", что все обошлось на таких локациях, как тающие ледники Исландии, или доминиканские села с абсолютно дикими туземцами с мачете в руках. Мы рискуем постоянно. В этом вся моя жизнь
отметила LOBODA.

Также карьера отнимает много времени. На личную жизнь времени не хватает. Светлана отметила, что готова новым отношениям, и даже задумывает о свадьбе. Вот только пока серьезно она может говорить о свадьбе дочери, а не о своем. 

Чтобы начать что-то новое, я должна быть по-настоящему очарована человеком, поверить ему, захотеть быть с ним. А такого со мной давно не случалось. Уверяю, как только со мной случится серьёзный роман – я непременно этим поделюсь
Светлана Лобода.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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