Потап прокомментировал информацию о свадьбе с Настей

После новости о разводе Потапа и Ирины Горовой появились разговоры о новой девушке Потапа. Украинские СМИ писали о том, что у Потапа отношения с коллегой по сцене, Настей Каменских.





Более того, некоторые источники утверждали, что Потап и Настя должны были сыграть свадьбу. Потап впервые прокомментировал эти домыслы. В интервью "Зірковий шлях" на телеканале Украина Потап сообщил следующее:





Официальная информация, которую мы подавали последнюю – это то, что мы с Ириной Горовой развелись. Все остальное домыслы и журналистские выдумки. Когда я захочу поделиться своей личной жизнью, я обязательно расскажу журналистам вашей программы, что я влюблен в такую-то женщину, я хочу на ней жениться

говорит Потап.





Отметим, что Потап пока предпочитает молчать о своей личной жизни.



