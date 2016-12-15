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15 декабря 16, 16:06
Потап прокомментировал информацию о свадьбе с Настей
Потап и Настя
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Потап: "Когда я захочу поделиться своей личной жизнью, я обязательно расскажу".
После новости о разводе Потапа и Ирины Горовой появились разговоры о новой девушке Потапа. Украинские СМИ писали о том, что у Потапа отношения с коллегой по сцене, Настей Каменских.

Более того, некоторые источники утверждали, что Потап и Настя должны были сыграть свадьбу. Потап впервые прокомментировал эти домыслы. В интервью "Зірковий шлях" на телеканале Украина Потап сообщил следующее:

Официальная информация, которую мы подавали последнюю – это то, что мы с Ириной Горовой развелись. Все остальное домыслы и журналистские выдумки. Когда я захочу поделиться своей личной жизнью, я обязательно расскажу журналистам вашей программы, что я влюблен в такую-то женщину, я хочу на ней жениться
говорит Потап.

Отметим, что Потап пока предпочитает молчать о своей личной жизни.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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