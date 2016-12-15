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15 декабря 16, 16:08
Алена Винницкая впервые рассказала о проблемах в семье
Алена Винницкая
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Алёна Винницкая о личном: "В прошлом году были некоторые проблемы в личной жизни".
Певица и телеведущая Алёна Винницкая, как и большинство звезд, предпочитает молчать относительно своей личной жизни. А во время церемонии вручения музыкальной премии M1 Music Awards Винницкая решила рассказать, что происходит у неё в семье.

Как выяснилось, Алёна Винницкая какое-то время была в ссоре со своим супругом Сергеем Большим. Об этом она рассказала программе "Зірковий шлях".

Сейчас у меня в личной жизни семейное согласие. Потому что в прошлом году были некоторые проблемы в личной жизни. Наконец мы налаживаем наши отношения. Для меня это очень важно
рассказала Алёна Винницкая телеканалу "Украина".

Певица также отметила, что чувствует в себе силы и желание вернутся к музыке. Совсем скоро она пообещала порадовать своих поклонников новой музыкальной работой.

Пора уже присоединяться к музыкальной тусовке. Я чувствую в себе потенциал. Со следующего года я покажу то, что мы уже приготовили для слушателей
Алёна Винницкая.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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