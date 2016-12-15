Появилось первое фото сына Марата Башарова

Актёр Марат Башаров недавно стал во второй раз папой. Его возлюбленная Елизавета Шевыркова родила ему сына. Как говорилось ранее, пара назвала сына Марселем.





Шевыркова недавно опубликовала первое фото сына. До этого ни Елизавета, ни Марат не показывали лицо сына.





Елизавета опубликовала на своей странице фотографию где Марат Башаров спит вместе с сыном.





Отметим, что после рождения ребёнка Башаров и Шевыркова не сыграли свадьбу.





К слову, у Башарова есть дочь от предыдущих отношений с Елизаветой Круцко. Сейчас девочке Амели 11 лет.











