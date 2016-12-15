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15 декабря 16, 16:18
Глюкоза поделилась откровенным снимком (ФОТО)
глюкоза
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Певица показала стройную фигуру.
Певица Наталья Чистякова-Ионова разместила на своей странице в Instagram новый снимок, на котором вновь показала красоту своего тела.

На фото певица позирует только в кружевных трусиках и цветочном боа.

Глюкоза написала, что уже мечтает поехать на море и с нетерпением ждет новогодних каникул.

Сегодня мне приснилось море. Навязчивая идея теперь. Причём с каждым градусом вниз желание оказаться на пляже без тёплых колготок, одетых под джинсы, куда ощутимее. Думаю, многие поймут. Отсчитываем дни до новогодних каникул.
Глюкоза

Многие поклонники восхитились фигурой и внешностью звезды. Однако, нашлись и те, кто считает, что в Глюкозы совсем нет стыда.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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