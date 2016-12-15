Глюкоза поделилась откровенным снимком (ФОТО)

Певица Наталья Чистякова-Ионова разместила на своей странице в Instagram новый снимок, на котором вновь показала красоту своего тела.





На фото певица позирует только в кружевных трусиках и цветочном боа.





Глюкоза написала, что уже мечтает поехать на море и с нетерпением ждет новогодних каникул.





Сегодня мне приснилось море. Навязчивая идея теперь. Причём с каждым градусом вниз желание оказаться на пляже без тёплых колготок, одетых под джинсы, куда ощутимее. Думаю, многие поймут. Отсчитываем дни до новогодних каникул.

Глюкоза





Многие поклонники восхитились фигурой и внешностью звезды. Однако, нашлись и те, кто считает, что в Глюкозы совсем нет стыда.











