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15 декабря 16, 16:21
Google назвал Джамалу персоной 2016 года
Джамала
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Джамала, MONATIK и другие вошли в топ-10 персон 2016 года.
Поисковая система Google подытожила запросы украинцев в 2016 году. Украинский офис Google составил рейтинг персон 2016 года. То есть, он назвал топ-10 персон года, чьи имена пользовались популярностью  у украинцев.

Первое место заняла победительница конкурса Евровидение 2016.

Отметим, что в список персон 2016 года также попал ещё один представитель украинского щоу-бизнеса. Им оказался исполнитель MONATIK. Он занял 7-ое место.

Предлагаем ознакомится с топ-10 "Персон года":

Джамала (певица)
Дональд Трамп (45-ый президент США)
Тарас Позняков (убитый львовянин)
Алан Рикман (звезда "Гарри Поттера")
Павел Шеремет (журналист)
Моторола (убитый командир "Спарты")
MONATIK (певец)
Марго Робби (актриса)
Надежда Савченко (член партии "Батьківщина")
Мисс Кэти (девочка из YouTube)

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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