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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 декабря 16, 17:38
Ирина Шейк выходит замуж и готовится к свадьбе
Ирина Шейк
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Неугомонные папарацци, следующие по пятам за известной моделью Ириной Шейк, выдвинули новую догадку: девушка готовится к скорой свадьбе со своим женихом Брэдли Купером!

На безымянном пальце ее руки недавно было замечено кольцо, так сильно напоминающее обручальное.

Похожее украшение носит Кейт Мидлтон, да только у Шейк камень другого цвета.  

Напомним, что недавно Шейк приняла участие в модном показе. И как не старались дизайнеры скрыть ее округлившийся животик, все равно наблюдательные очевидцы пришли к выводу: скоро Ирина станет матерью.
Напомним, что пара старается не афишировать своих отношений, а также не публиковать совместных фотографий.

Как сообщал "УРА-Информ", к свадьбе готовится не менее известная персона. Речь идет о Лионеле Месси. Он все-таки сделал предложение матери своих детей – Антонелле Рокуцци. 
URA-Inform
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