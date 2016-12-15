Ирина Шейк выходит замуж и готовится к свадьбе

На безымянном пальце ее руки недавно было замечено кольцо, так сильно напоминающее обручальное.

Похожее украшение носит Кейт Мидлтон, да только у Шейк камень другого цвета.

Напомним, что недавно Шейк приняла участие в модном показе. И как не старались дизайнеры скрыть ее округлившийся животик, все равно наблюдательные очевидцы пришли к выводу: скоро Ирина станет матерью.

Напомним, что пара старается не афишировать своих отношений, а также не публиковать совместных фотографий.

Как сообщал "УРА-Информ", к свадьбе готовится не менее известная персона. Речь идет о Лионеле Месси. Он все-таки сделал предложение матери своих детей – Антонелле Рокуцци.