Аду Роговцеву госпитализировали после выступления в Днепре

Как сообщает ТСН, легендарную артистку забрали в больницу после выступления в Днепре, где она участвовала в спектакле «Варшавская мелодия-2».





После выступления 79-летней Роговцевой стало плохо, медики поставили диагноз — воспаление легких.





Коллектив продолжил гастроли по Украине уже без Ады Роговцевой. Дочь актрисы сообщила, что всем, кто пришел увидеть именно ее мать, вернут деньги за билеты. Так, например, в Запорожье в кассу обратились 20 человек из 600.





В начале декабря сообщалось, что в Москве был экстренно госпитализирован актер Вячеслав Шалевич.



