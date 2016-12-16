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15 декабря 16, 23:21
Аду Роговцеву госпитализировали после выступления в Днепре
Ада Роговцева
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Известную украинскую актрису Аду Роговцеву госпитализировали с воспалением легких.
Как сообщает ТСН, легендарную артистку забрали в больницу после выступления в Днепре, где она участвовала в спектакле «Варшавская мелодия-2».

После выступления 79-летней Роговцевой стало плохо, медики поставили диагноз — воспаление легких.

Коллектив продолжил гастроли по Украине уже без Ады Роговцевой. Дочь актрисы сообщила, что всем, кто пришел увидеть именно ее мать, вернут деньги за билеты. Так, например, в Запорожье в кассу обратились 20 человек из 600.

В начале декабря сообщалось, что в Москве был экстренно госпитализирован актер Вячеслав Шалевич.

Источник: mail.ru
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