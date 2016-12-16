Джонни Депп не желает выплачивать жене 7 миллионов долларов

Американский актер Джонни Депп отказался выплачивать своей супруге, актрисе Эмбер Херд, условленную сумму $6,8 миллионов, которая предусмотрена соглашением о разводе.





По информации издания, Деппа возмутили публичные высказывания Эмбер Херд о публичном насилии, а также ее открытое письмо на данную тему. Актер полагает, что этим она нарушила условия соглашения о разводе.





В то же время сообщается, что Эмбер Херд во время публичных заявлений имя своего бывшего супруга не упоминала.

В связи в этим адвокаты актрисы просят принять меры и добиться того, чтобы Джонни Депп таки выплатил своей бывшей жене обещанную сумму.



