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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 декабря 16, 15:00
Джонни Депп не желает выплачивать жене 7 миллионов долларов
Джонни Депп,Ванесса Паради,Эмбер Херд
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Актер возмутился публичным заявлениям Эмбер Херд о домашнем насилии.
Американский актер Джонни Депп отказался выплачивать своей супруге, актрисе Эмбер Херд, условленную сумму $6,8 миллионов, которая предусмотрена соглашением о разводе.

По информации издания, Деппа возмутили публичные высказывания Эмбер Херд о публичном насилии, а также ее открытое письмо на данную тему. Актер полагает, что этим она нарушила условия соглашения о разводе.

В то же время сообщается, что Эмбер Херд во время публичных заявлений имя своего бывшего супруга не упоминала.
В связи в этим адвокаты актрисы просят принять меры и добиться того, чтобы Джонни Депп таки выплатил своей бывшей жене обещанную сумму.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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