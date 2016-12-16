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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 декабря 16, 15:24
Армен Джигарханян оказался в центре скандала
Армен Джигарханян
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Знаменитый актёр Армен Джигарханян получает повестки в суд.
Артист Армен Джигарханян оказался в центре конфликта. Ему предстоят судебные разбирательства. Как пишут СМИ, то конфликт возник в театре, в котором Джигарханян является художественным руководителем. 

Издание "StarHit" узнало, что проблема возникла из-за действий возлюбленной Джигарханяна, директора театра Виталины Цымбалюк-Романовской.

Сотрудники Театра Армена Джигарханяна заявляют, что их незаконно увольняют. К примеру, актриса Дана Назарова недавно стала мамой. Она надеялась на пособие, но узнала о своём увольнение.

Пыталась поговорить с новым директором театра Виталиной Цымбалюк-Романовской, но она заблокировала меня во всех соцсетях, перестала брать телефонную трубку и запретила охране пускать меня в здание театра
рассказала актриса в интервью Дана Назарова.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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