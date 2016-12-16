Армен Джигарханян оказался в центре скандала

Артист Армен Джигарханян оказался в центре конфликта. Ему предстоят судебные разбирательства. Как пишут СМИ, то конфликт возник в театре, в котором Джигарханян является художественным руководителем.





Издание "StarHit" узнало, что проблема возникла из-за действий возлюбленной Джигарханяна, директора театра Виталины Цымбалюк-Романовской.





Сотрудники Театра Армена Джигарханяна заявляют, что их незаконно увольняют. К примеру, актриса Дана Назарова недавно стала мамой. Она надеялась на пособие, но узнала о своём увольнение.





Пыталась поговорить с новым директором театра Виталиной Цымбалюк-Романовской, но она заблокировала меня во всех соцсетях, перестала брать телефонную трубку и запретила охране пускать меня в здание театра

рассказала актриса в интервью Дана Назарова.











