Известный холостяк Николай Тищенко женился (ФОТО)

Николай Тищенко женился. Известный холостяк теперь стал семьянином. А его супругой стала 21-летняя пиарщица и журналистка Алла Барановская. О радостном событии Николай Тищенко сообщил на своей странице в Instagram.





Известный ресторатор, телеведущий и экс-судья шоу "Мастер-Шеф" Николай Тищенко удивил всех своих подписчиком и прессу. Ведь оказалось, что свадьба Николая Тищенко состоялась ещё весной.





Тищенко объяснил своё решение не говорить о свадьба следующим образом:





Друзья, популярность далеко не всегда приносит счастье. Я, как никто другой, знаю, что чрезмерное выставление личной жизни напоказ не всегда заканчивается сказкой. Но раз пресса не может оставить тему, официально заявляю: Да, я давно не холостяк) Почти 3 года назад я встретил особенную девушку. Весной мы стали семьей. P.s. Спасибо всем близким, кто сохранял нашу личную жизнь от любителей замочных скважин! Больше ничего комментировать не хочу, я просто счастлив.













Подписчики Тищенко поддержали его в том, что он не сразу рассказал о свадьбе.





Отметим, что 44-летний Тищенко женился третий раз. Ни для кого не секрет, что от первого брака он воспитывает 10-летнего сына Данила.



