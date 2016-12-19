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19 декабря 16, 13:49
Брэд Питт надеется провести Рождество с детьми
Брэд Питт
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Брэд Питт надеется, что ему разрешат провести время с сыновьями и дочками на рождественские праздники.
Психолог, который работает с детьми звездной пары, еще не установил график посещений для 52-летнего актёра. "Брэд с нетерпением ждет встречи с ними на Рождество", - рассказали инсайдеры изданию Us Weekly.

Контролируемые посещения актера и семейная терапия являются частью соглашения, которое при разводе подписали Питт и Джоли. Стоит отметить, что Энджи подала на развод в сентябре через несколько дней после предполагаемого инцидента на частном самолете между Питтом и Мэддоксом.

Однако после проведения расследования округ Лос-Анджелесского Департамента по делам детей и семьи и ФБР закрыли дело без каких-либо обвинений против звезды "Союзников" (Allied).

Напомним, Энджи требует, чтобы Брэд сдавал анализы на употребление алкоголя и наркотиков 4 раза в месяц. Однако, Питт считает это абсурдным и отказывается от прохождения подобных тестов.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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