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19 декабря 16, 13:50
Сергей Безруков и Анна Матисон на гастролях в Германии
Сергей Безруков и Анна Матисон
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Дочь Сергея Безрукова и Анны Матисон с рождения окунулась в творческую среду своих родителей, которые уже в три месяца взяли ее с собой на съемки.
Сейчас маленькой Маше почти полгода и мама с папой решили, что она уже может поехать с ними на гастроли. Первый такой выезд девочки пришелся на гастроли Сергея в Германии, куда он повез моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино".

Безруков поделился с фолловерами в Instagram снимками из Ганновера, на которых он и Анна Матисон запечатлены с детской коляской на фоне рождественского базара, по которому они гуляли вечером, наслаждаясь праздничной атмосферой. Актер поделился в своем микроблоге видеозаписью жены и дочки, а также решил сделать официальное заявление:

Всем! Всем! Всем! Дорогие мои, хоррошие! У моей жены Ани не было и не будет личных аккаунтов в соцсетях!!!! Не ведитесь на фейков и всяких ЛЖЕМАТИСОНОВ!!!! Нещадно блокируйте таких в инстаграмме и в твиттере!!!! Давайте вместе поборемся!!!! Искренне Ваш Сергей Безруков (настоящий), – написал артист.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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