Галина Безрук поделилась фото новорожденной дочери

Напомним, первым радостную новость поклонникам сообщил супруг Галины – российский актер Артем Алексеев. На странице в Facebook Алексеев опубликовал снимок с больницы и признался, что присутствовал при родах.





"Прошло два дня, мы немного пришли в себя и я, наконец, могу написать вам, дорогие и любимые наши люди, СПАСИБО! Мы с мужем смеемся и радуемся, что наша малышка получает в десятки раз больше поздравлений, чем мы в наши дни рождения! А значит и в десятки раз больше любви и светлых мыслей! Спасибо вам за это! Я читаю ваши поздравления и реву...да я вообще сейчас реву практически постоянно! От счастья когда-нибудь я напишу историю рождения этого маленького "бургера". А пока еще раз искренне порадуюсь и поблагодарю вас за милые письма , звонки и комментарии! Теперь мы настоящая семья!", - поделилась молодая мама.











