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19 декабря 16, 14:02
Тина Кароль попробовала себя в роли писательницы
Тина Кароль
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Певица Тина Кароль ко Дню святого Николая презентовала детскую книгу "Рождественская история".
В 2015 году Тина Кароль сыграла роль в рождественском фильме. А сейчас этот уникальный кинопроект, который повествует о многовековых традициях и духовных ценностях, перешёл на бумагу. Тина Кароль стала автором книги "Рождественская история", куда вошли украинские щедривки, колядки и ноты к ним.

Теперь Тина Кароль не только певица, но и писательница. А иллюстрации к книге Тины Кароль создала пост-продакшн студия "Gloria FX". Именно она работала над клипом Тины Кароль "Твої гріхи". Отметим, что студия была задействована в работе над клипами Coldplay и Джастина Бибера.

Важно, что пост-продакшн студия "Gloria FX" иллюстрировала книгу бесплатно. А презентация книги состоялась в честь Дня святого Николая.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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