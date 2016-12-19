Тина Кароль попробовала себя в роли писательницы

В 2015 году Тина Кароль сыграла роль в рождественском фильме. А сейчас этот уникальный кинопроект, который повествует о многовековых традициях и духовных ценностях, перешёл на бумагу. Тина Кароль стала автором книги "Рождественская история", куда вошли украинские щедривки, колядки и ноты к ним.





Теперь Тина Кароль не только певица, но и писательница. А иллюстрации к книге Тины Кароль создала пост-продакшн студия "Gloria FX". Именно она работала над клипом Тины Кароль "Твої гріхи". Отметим, что студия была задействована в работе над клипами Coldplay и Джастина Бибера.





Важно, что пост-продакшн студия "Gloria FX" иллюстрировала книгу бесплатно. А презентация книги состоялась в честь Дня святого Николая.











