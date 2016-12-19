Вера Брежнева с дочерью в совместной фотосессии

Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой уже опытная модель, её фотографии всё чаще появляются на страницах глянцевых журналов. Совсем недавно, мы публиковали информацию о том, что Соня Киперман приняла участие в стильной фотосессии для украинского интернет издания.





Сегодня, на личных страничках сети instagram Веры Брежневой и Сони появились фото с новой совместной фотосессии матери и дочери для провокационного бренда, который находит свое вдохновение в искусстве татуировки и переносит его на одежду. Первую коллекцию для бренда разрабатывал один из самых известных тату художников в мире - Йен Левин.





Стоит отметить, что рекламные кампании бренда зачастую провокационные (как и сама одежда).Полагаем, что фотосессия с участием Веры Брежневой и ее дочери Сони Киперман будет очень вызывающей.



















