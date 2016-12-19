Имена самых богатых знаменитостей 2016 года

Журнал Forbes продолжает подводить итоги 2016 года. Издание опубликовала новый рейтинг, куда вошли самые богатые знаменитости в мире за 2016 год.





В список Forbes вошли звезды кино, ТВ, музыки, спорта. Предлагем тебе узнать ТОП-10 имён, которые получили статус самых богатых и знаменитых людей мира.





Итак, первую строчку занимает создатель легендарных "Звёздных войн" Джордж Лукас. Его состояние – 4,6 млрд долларов.













Джордж Лукас







Второе место рейтинга занял Стивен Спилберг с капиталом в 3,7 млрд долларов.





Тройку лидеров замыкает телезвезда Опра Уинфри, для которой этот список почти "родной". Из года в года, она занимает в нём верхние позиции. В 2016 году её состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.





Также в список вошли: Майкл Джордан, Пи Дидди, Доктор Дре, Канье Уэст, Джей-Зи, Джеймс Паттерсон, Тайгер Вудс.



