Светлана Лобода продемонстрировала стройные ноги (ФОТО)

Певица Светлана Лобода похвасталась эффектным образом. В субботу, 17 декабря, исполнительница стала приглашенной звездой на финале "Х-фактора-7".Для совместного номера с участником шоу – Севаком Ханагяняном (команда Антона Савлепова) Светлана выбрала яркий и сексуальный наряд.





Лободе в топе с вышивкой и зеленой бархатной юбке с экстремально высоким разрезом удалось затмить ведущую Оксану Марченко, которая в этот вечер блистала на сцене в лиловом платье в пол с открытыми плечами.





Певица продемонстрировала длинные стройные ноги. Свой образ артистка дополнила серебристыми лодочками от Saint Laurent, стоимостью 425 евро (около 12 тысяч гривен).



















