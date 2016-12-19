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Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 16, 14:44
Светлана Лобода продемонстрировала стройные ноги (ФОТО)
Светлана Лобода
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На концерте "Х-фактора 7" Светлана Лобода показала свои длинные стройные ноги.
Певица Светлана Лобода похвасталась эффектным образом. В субботу, 17 декабря, исполнительница стала приглашенной звездой на финале "Х-фактора-7".Для совместного номера с участником шоу – Севаком Ханагяняном (команда Антона Савлепова) Светлана выбрала яркий и сексуальный наряд.

Лободе в топе с вышивкой и зеленой бархатной юбке с экстремально высоким разрезом удалось затмить ведущую Оксану Марченко, которая в этот вечер блистала на сцене в лиловом платье в пол с открытыми плечами.

Певица продемонстрировала длинные стройные ноги. Свой образ артистка дополнила серебристыми лодочками от Saint Laurent, стоимостью 425 евро (около 12 тысяч гривен).





Источник: http://telegraf.com.ua/
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