Мисс Мира-2016 стала пуэрториканка Стефани дель Валле (фото)

Победительницей конкурса "Мисс Мира-2016" стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.





Об этом сообщается в микроблоге соревнования в Twitter,





Победительнице 19 лет, она говорит на испанском, английском и французском. Пуэрториканка собирается строить карьеру в развлекательной сфере.













Финал состоялся в воскресенье, 18 декабря, в комплексе MGM National Harbo в американском штате Мэриленд. Корону 19-летняя девушка получила из рук победительницы прошлого года испанки Мирейи Лалагуны.













Второе место и титул первой вице-мисс получила представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, третье место досталось гражданке Индонезии Наташе Маннуэле (вторая вице-мисс).













В первую пятерку также вошли представительницы Кении и Филиппин Эвелин Нджамби Тангу и Катриона Грэй.















