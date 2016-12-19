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19 декабря 16, 22:10
Мисс Мира-2016 стала пуэрториканка Стефани дель Валле (фото)
Стефани дель Валле
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Стефани дель Валле 19 лет, она говорит на испанском, английском и французском и собирается строить карьеру в развлекательной сфере.
Победительницей конкурса "Мисс Мира-2016" стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. 

Об этом сообщается в микроблоге соревнования в Twitter,

Победительнице 19 лет, она говорит на испанском, английском и французском. Пуэрториканка собирается строить карьеру в развлекательной сфере.



Финал состоялся в воскресенье, 18 декабря, в комплексе MGM National Harbo в американском штате Мэриленд. Корону 19-летняя девушка получила из рук победительницы прошлого года испанки Мирейи Лалагуны.



Второе место и титул первой вице-мисс получила представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, третье место досталось гражданке Индонезии Наташе Маннуэле (вторая вице-мисс).



В первую пятерку также вошли представительницы Кении и Филиппин Эвелин Нджамби Тангу и Катриона Грэй. 




Источник: neskuchno-news
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