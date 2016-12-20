Кэти Холмс отпраздновала день рождения (ФОТО)

Правда - не в один присест, а поочередно. Как сообщают инсайдеры, утром в минувшую пятницу Кэти и Джейми отправились частным рейсом на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас:





Кэти и Джейми взяли частный самолет и в пятницу утром вылетели из Лос-Анджелеса в Кабо. Эта поездка приурочена к дню рождения Кэти. Помимо них на самолете было лишь два пилота и больше никого.





По прибытии пара села в лимузин и отправилась в пятизвездочный отель Las Ventanas Al Paraiso: Они остановились в частных апартаментах в отеле, наиболее отдаленных от других гостей, к которым ведет отдельный коридор. Они старались хранить конфиденциальность и быть очень осторожными, поэтому предпочли воспользоваться услугами личного дворецкого.





Сури с Кэти и Джейми замечена не была. Дочка поздравила маму в день рождения в воскресенье, когда та вернулась в Лос-Анджелес. Кэти и Сури провели праздничный вечер вдвоем, о чем Кэти сообщила подписчикам в Instagram, где в течение вечера появилось сразу несколько фотографий актрисы с дочерью.





Пара отдала предпочтение незамысловатому сценарию: сладости, боулинг и совместные селфи.



















































