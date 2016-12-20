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20 декабря 16, 13:06
Кэти Холмс отпраздновала день рождения (ФОТО)
Кэти Холмс
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Кэти Холмс отпраздновала 38-ой день рождения с возлюбленным Джейми Фоксом и дочерью Сури Круз.
Правда - не в один присест, а поочередно. Как сообщают инсайдеры, утром в минувшую пятницу Кэти и Джейми отправились частным рейсом на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас:

Кэти и Джейми взяли частный самолет и в пятницу утром вылетели из Лос-Анджелеса в Кабо. Эта поездка приурочена к дню рождения Кэти. Помимо них на самолете было лишь два пилота и больше никого.

По прибытии пара села в лимузин и отправилась в пятизвездочный отель Las Ventanas Al Paraiso: Они остановились в частных апартаментах в отеле, наиболее отдаленных от других гостей, к которым ведет отдельный коридор. Они старались хранить конфиденциальность и быть очень осторожными, поэтому предпочли воспользоваться услугами личного дворецкого.

Сури с Кэти и Джейми замечена не была. Дочка поздравила маму в день рождения в воскресенье, когда та вернулась в Лос-Анджелес. Кэти и Сури провели праздничный вечер вдвоем, о чем Кэти сообщила подписчикам в Instagram, где в течение вечера появилось сразу несколько фотографий актрисы с дочерью.

Пара отдала предпочтение незамысловатому сценарию: сладости, боулинг и совместные селфи.













Источник: http://kinoafisha.ua/
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