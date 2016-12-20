Дайан Крюгер встречается со звездой "Ходячих мертвецов"

Напомним, актер не так давно жаловался на то, что не помнит, как это ходить на свидания. Его бывшая возлюбленная, которая была с ним 10 лет, кажется, уже нашла ему замену. Крюгер положила глаз на звезду сериала "Ходячие мертвецы" Нормана Ридуса.





По крайней мере, в этом уверены светские обозреватели, которые видели пару на персональной фотовыставке актера. Диана пришла на мероприятие поддержать своего друга и коллегу Нормана, но между парой отчетливо виделось что-то большее, чем просто дружба.





Напомним, между Крюгер и Ридусом пробежала еще в 2015 году на съемках драмы "Небо". Когда актеры представляли картину на кинофестивале в Торонто, журналисты обратили внимание на то, что они по-особому смотрят друг на друга. Кстати, еще до выхода фильма Диана и Норман посетили вечеринку в Тоскане, а спустя пару недель актриса объявила о расставании с Джексоном.











