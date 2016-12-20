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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 16, 13:26
Дайан Крюгер встречается со звездой "Ходячих мертвецов"
Дайан Крюгер
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Пока Джошуа Джексон только пытается разобраться, как жить дальше после расставания с Дайан Крюгер.
Напомним, актер не так давно жаловался на то, что не помнит, как это ходить на свидания. Его бывшая возлюбленная, которая была с ним 10 лет, кажется, уже нашла ему замену. Крюгер положила глаз на звезду сериала "Ходячие мертвецы" Нормана Ридуса.

По крайней мере, в этом уверены светские обозреватели, которые видели пару на персональной фотовыставке актера. Диана пришла на мероприятие поддержать своего друга и коллегу Нормана, но между парой отчетливо виделось что-то большее, чем просто дружба. 

Напомним, между Крюгер и Ридусом пробежала еще в 2015 году на съемках драмы "Небо". Когда актеры представляли картину на кинофестивале в Торонто, журналисты обратили внимание на то, что они по-особому смотрят друг на друга. Кстати, еще до выхода фильма Диана и Норман посетили вечеринку в Тоскане, а спустя пару недель актриса объявила о расставании с Джексоном. 



Источник: http://kinoafisha.ua/
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