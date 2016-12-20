Виктория Бекхэм поделилась семейными фото

Супруги ежедневно делятся с подписчиками семейными хрониками, рассказывая об успехах своих детей - сыновей и подрастающей малышки Харпер. А вот старшее поколение - бабушки и дедушки звездных отпрысков - появляется в ленте не так уж часто. Но и этот пробел Вики поспешила восполнить.





В выходные дизайнер опубликовала в соцсети семейный портрет - совместное фото со своими родителями Жаклин и Энтони Адамс, признавшись им в любви.





Время с семьей - это все для меня. Я так сильно вас люблю!





Позже на страничке Виктории появился еще один снимок - с сестрой Луизой.





Впрочем, в любви в выходные Вики признавалась не только родителям, но и другим членам своей образцовой семьи, новыми снимками которых также не забыла украсить свою фотоленту. Здесь и объятия со старшим сыном Бруклином, и любимый супруг на фоне рождественской витрины магазина ее бренда Victoria Beckham, и, разумеется, сама Виктория.











































