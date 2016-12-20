Брэд Питт решил сходить к пластическому хирургу

Голливудский красавчик, несмотря на свои 52, без лишних усилий может влюбить в себя любую женщину. Однако в последнее время Питт сильно обеспокоен своей внешностью. О том, что Брэд Питт планирует сделать пластику, изданию The National Enquirer рассказал инсайдер, который видел актера, выходящим из клиники эстетической медицины.





По слухам, такое решение он принял после развода с Анджелиной Джоли, заметив, что личная драма добавила его лицу возраста. Родственники и поклонники актера обеспокоены таким его решением и призывают Брэда остановиться, чтобы не превратиться в жертву пластической хирургии. Фанаты знаменитости боятся, что операции испортят безупречную красоту Питта. Читайте также: Знаменитости, решившиеся на поход к пластическому хирургу. Фото Брэду уже сделали инъекции филлеров, уколы ботокса и пилинг, плюс ему провели блефаропластику. Он чувствует себя мертвым изнутри, и именно поэтому снаружи хочет выглядеть на миллион долларов.



