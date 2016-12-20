Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 16, 13:45
Брэд Питт решил сходить к пластическому хирургу
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер обеспокоен своей внешностью. Сразу несколько хирургических вмешательств планирует объединить "в один подход" известный актер Брэд Питт.
Голливудский красавчик, несмотря на свои 52, без лишних усилий может влюбить в себя любую женщину. Однако в последнее время Питт сильно обеспокоен своей внешностью. О том, что Брэд Питт планирует сделать пластику, изданию The National Enquirer рассказал инсайдер, который видел актера, выходящим из клиники эстетической медицины.

По слухам, такое решение он принял после развода с Анджелиной Джоли, заметив, что личная драма добавила его лицу возраста. Родственники и поклонники актера обеспокоены таким его решением и призывают Брэда остановиться, чтобы не превратиться в жертву пластической хирургии. Фанаты знаменитости боятся, что операции испортят безупречную красоту Питта. Читайте также: Знаменитости, решившиеся на поход к пластическому хирургу. Фото Брэду уже сделали инъекции филлеров, уколы ботокса и пилинг, плюс ему провели блефаропластику. Он чувствует себя мертвым изнутри, и именно поэтому снаружи хочет выглядеть на миллион долларов.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Звезда сериала "Бригада" оказался в центре скандала
Робину Уильямсу присвоили военную награду
Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике
Звезда "Терминатора" не смог привести свою жизнь в порядок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Бывший муж Дженнифер Лопес развелся в третий раз
noimageПаулина Андреева рассказала о своём возлюбленном
noimageМарго Робби тайно вышла замуж
noimageИрина Безрукова меняет имя
noimageКристен Стюарт заметили в компании новой подружки (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...