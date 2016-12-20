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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 16, 13:47
Вера Брежнева устроила девичник (ФОТО)
Вера Брежнева
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Вера Брежнева опубликовала на свою страничку в Instagram фото с дня рождения младшей дочери — Сары Киперман.
По словам Брежневой, ее дочь очень любит выглядеть с мамой одинаково.

Поэтому ради Сары Вера сделала на волосах гофрирование и собрала локоны в гульку.

Кроме того, певице пришлось нанести детский макияж — наклеить на лицо блестящие звездочки и накрасить глаза серебристыми тенями.

Мама и дочь были на празднике очень похожими.

"Сложилась традиция, что к каждому семейному празднику мы готовимся в любимом бьюти-баре и сегодня не было исключением. Это девичий рай, поэтому наш детский девичник начался именно здесь. Сара любит, когда мы выглядим одинаково. Потому на мне реализация детской мечты — блесточки, звездочки, гофре и гульки. От нас с Сарочкой спасибо всем за поздравления и подарки. Уставшие, но довольные идем спать", — написала в соцсети знаменитость.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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