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20 декабря 16, 14:02
Ирина Безрукова меняет имя
Ирина Безрукова
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Ирина Безрукова решила сменить имя после того, как ее аккаунт в Instagram взломали.
Популярная актриса надеется, что, изменив ник, у нее все будет хорошо.

Ирина Безрукова оказалась очередной жертвой компьютерных злоумышленников, которые специализируются на том, что взламывают аккаунты знаменитостей в различных социальных сетях. Однако артистке удалось отвоевать свою личную страничку.

Несмотря на то, что теперь там всего лишь пока две фотографии, Ирина надеется, что наверстает упущенное и теперь не будет представляться желанной жертвой для хакеров. Для этого Безрукова даже готова сменить имя.

Об этом сообщила популярная актриса, опубликовав свежий снимок. "Прошло почти две недели, за это время я поняла , что скучаю по вам, по вашим комментам и шуткам)).. поняла, что зависимости нет)) от Инстаграм , но желание делиться увиденным – осталось.. Поняла, что ничто не случайно и даже толком не разозлилась на виновников)).. Подумываю о смене ника)) Чтобы с Ириной)) все было хорошо))", – поделилась своими мыслями Безрукова.

Ирина призналась, что рада возвращению в социальную сеть. В заключение она обратилась к многочисленным подписчикам: "Ведите себя прилично ))) Специально для вас – мое новое фото)) ".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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