Марго Робби тайно вышла замуж

Церемония бракосочетания прошла в Голд-Косте (Австралия).





Инсайдеры сообщили, что звезда фильма "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) блистала в платье от Оскара де ла Ренты. Подружкой невесты стала ее сестра.





"Том мечтал сыграть свадьбу в Великобритании, но все же пошел на уступки возлюбленной, которая хотела устроить церемонию на родине", - добавили источники. Стоит отметить, что пара официально не комментировала информацию.





Напомним, молодые люди встречались на протяжении двух лет. Марго и Том познакомились в июне 2014 г. на съемках фильма "Французская сюита" (Suite Française), в котором актрисе досталась главная роль, а Акерли выступил помощником режиссера.



























