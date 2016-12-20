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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 16, 14:06
Марго Робби тайно вышла замуж
Марго Робби
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В минувшие выходные Том Акерли и Марго Робби связали судьбы узами брака, сообщает издание The Daily Telegraph.
Церемония бракосочетания прошла в Голд-Косте (Австралия).

Инсайдеры сообщили, что звезда фильма "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) блистала в платье от Оскара де ла Ренты. Подружкой невесты стала ее сестра.

"Том мечтал сыграть свадьбу в Великобритании, но все же пошел на уступки возлюбленной, которая хотела устроить церемонию на родине", - добавили источники. Стоит отметить, что пара официально не комментировала информацию.

Напомним, молодые люди встречались на протяжении двух лет. Марго и Том познакомились в июне 2014 г. на съемках фильма "Французская сюита" (Suite Française), в котором актрисе досталась главная роль, а Акерли выступил помощником режиссера.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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