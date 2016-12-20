Паулина Андреева рассказала о своём возлюбленном

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук хоть и скрывают детали свадьбы, но о своих отношениях говорят. Вот недавно актриса Паулина Андреева дала интервью, в котором рассказала о Фёдоре Бондарчуке. Паулина отметила, какой Фёдор человек.





Актриса описала своего возлюбленного Федора Бондарчука достаточно положительно. Отметила, что он честный, отзывчивый и воспитанный человек.





Он вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек

признается Андреева.





Также Паулина говорит, что он – достойный наследник своей фамилии. Бондарчук всегда щепетильно относится к своей работе и это нельзя не заметить.





Федор рос в великой семье. Он достойное продолжение фамилии. Чувство ответственности у него не приобретенное, а врожденное

отметила Паулина Андреева.





Хоть в Федоре есть и что-то загадочное. Он очень часто бывает грустным. Паулина призналась, что любит следить за поведением Бондарчука, когда он задумчив или выглядит грустным.





Бывает ли он грустным? Чаще, чем многие. Он человек думающий, остро чувствующий миром внутри, а эти качества рука об руку с печалью

сообщила актриса в интервью GQ.











