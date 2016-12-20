Бывший муж Дженнифер Лопес развелся в третий раз

Певец Марк Энтони официально подтвердил свой развод с моделью Шеннон де Лима. Певец просит уважать свою личную жизни, но всё же дал комментарий по поводу бурных обсуждений его личной жизни.





После долгих размышлений, по взаимному согласию мы решили закончить наш двухлетний брак. Мы просим уважения к нашей частной жизни во время этого непростого процесса. Других комментариев об этом сугубо личном деле не последует

сообщил Марк Энтони.





На почве разговоров о разводе Марк Энтони появились слухи о том, что Дженнифер Лопес готова во второй раз выйти за Энтони замуж. Даже больше, именно из-за возобновившихся отношений Лопес и Энтони, певец развёлся со своей супругой.













Марк Энтони с Дженнифер Лопес (слева) и с бывшей супругой (справа) на верхнем снимке















