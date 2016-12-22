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21 декабря 16, 15:12
Елена Проклова откровенно о романе с Янковским
Елена Проклова
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Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о своих мужчинах, в том числе, о романе с женатым актером Олегом Янковским.
Проклова призналась, что роман с Янковским был непростым и очень запутанным. Ситуация особенно осложнилась, когда Елена узнала, что ждет от актера ребенка. "У него была семья, и его жена очень любила его. Он узнал о ребенке и хотел его" – поделилась Проклова.

Несмотря на желание Янковского оставить ребенка, Проклова была категорически против. "Я сделала это жестоко в одночасье и больно для него. Уверена, он мне это простил, он знал, что не имеет право на вторую семью...", – эмоционально рассказала актриса об аборте, на который решилась. Актриса призналась, что Олег уговаривал не делать ее эту процедуру, но Елена была непреклонна.

Операция выпала на 2 сентября, День Рождения актрисы. Проклова вспоминает этот день как один из самых трагичных моментов своей жизни. Однако о самом романе с Янковским звезда не жалеет, как и о всех остальных своих отношениях.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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