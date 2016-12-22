Кардашьян и Уэст вышли в свет после слухов о разводе

На протяжении последних недель в СМИ только и говорили, что о расставании Ким и Канье, которое, к слову, стало очень неожиданным. Тем не менее, возможно, это все лишь слухи.





Причиной для того, чтобы усомниться в информации инсайдеров, стало совместное появление супругов на публике. Кардашьян и Уэст были замечены вместе возле ресторана "Giorgio Baldi" в Санта-Монике, куда они отправились на ужин. Очевидцы утверждают, что перед фотокамерами Ким и Канье выглядели очень серьезными и недовольными, однако, как только они сели в машину, тут же начали разговаривать и радостно смеяться. Что ж, чужая личная жизнь - потемки, а потому будем ждать официальных заявлений касательно развода пары, или же порадуемся за то, что у них все хорошо.



































