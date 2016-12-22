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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 декабря 16, 16:01
Кардашьян и Уэст вышли в свет после слухов о разводе
ким кардашьян и канье уэст
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Новость о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста вызвала настоящий бум среди поклонников звездной пары.
На протяжении последних недель в СМИ только и говорили, что о расставании Ким и Канье, которое, к слову, стало очень неожиданным. Тем не менее, возможно, это все лишь слухи.

Причиной для того, чтобы усомниться в информации инсайдеров, стало совместное появление супругов на публике. Кардашьян и Уэст были замечены вместе возле ресторана "Giorgio Baldi" в Санта-Монике, куда они отправились на ужин. Очевидцы утверждают, что перед фотокамерами Ким и Канье выглядели очень серьезными и недовольными, однако, как только они сели в машину, тут же начали разговаривать и радостно смеяться. Что ж, чужая личная жизнь - потемки, а потому будем ждать официальных заявлений касательно развода пары, или же порадуемся за то, что у них все хорошо.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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