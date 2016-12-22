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21 декабря 16, 16:52
Елизавета II одобрила выбор принца Гарри
Елизавета II
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Возлюбленная принца Гарри нашла общий язык с Елизаветой II.
Возлюбленная принца Гарри Меган Маркл стала самой обсуждаемой персоной, ведь возможно именно она станет новым членом королевской семьи. А для этого ей необходимо понравится не только принцу Гарри. Большое влияние имеет мнение Елизаветы ІІ.

Журналисты узнали, что королева Великобритании Елизавета ІІ одобряет выбор своего внука принца Гарри. Видимо, Елизавета ІІ и Меган Маркл нашли общий язык. US Weekly пишет следующее:

Она рада, что внук, наконец, чувствует себя по-настоящему влюбленным
издание передаёт слова источника из Букингемского дворца.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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