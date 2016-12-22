Галина Безрук показала, как муж встречал ее из роддома

На днях звездную маму и малышку выписали из роддома, в честь чего муж Галины устроил своим девочкам приятный сюрприз, украсив дом воздушными шарами.





Актриса поделилась фотоколлажем, а в комментариях к снимку призналась, что ей катастрофически не хватает времени.

"Когда у тебя рождается ребенок, ты четыре дня пытаешься запостить одно фото. Сначала ты несколько дней делаешь коллаж, потом еще день его обрабатываешь и уже на четвертый ты находишь эти несколько минут, чтобы написать к нему пару предложений! Как живут мамы-блогеры, я откровенно не понимаю", - призналась актриса.





Также Галина рассказала, что у дочери звонкий голос и, вполне вероятно, она станет певицей, когда вырастет.

"А между тем Артемовне уже неделя! Целая неделя! Полет-нормальный. Она успела испытать нас на прочность отсутствием сна, коликами и звонким голосом. (Петь будет хорошо, не иначе)", - пошутила звезда.











