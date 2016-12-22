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22 декабря 16, 16:32
Галина Безрук показала, как муж встречал ее из роддома
Галина Безрук
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На прошлой неделе Галина Безрук поделилась хорошими новостями – она впервые стала мамой, родив своему супругу Артему доченьку.
На днях звездную маму и малышку выписали из роддома, в честь чего муж Галины устроил своим девочкам приятный сюрприз, украсив дом воздушными шарами.

Актриса поделилась фотоколлажем, а в комментариях к снимку призналась, что ей катастрофически не хватает времени.
"Когда у тебя рождается ребенок, ты четыре дня пытаешься запостить одно фото. Сначала ты несколько дней делаешь коллаж, потом еще день его обрабатываешь и уже на четвертый ты находишь эти несколько минут, чтобы написать к нему пару предложений! Как живут мамы-блогеры, я откровенно не понимаю", - призналась актриса.

Также Галина рассказала, что у дочери звонкий голос и, вполне вероятно, она станет певицей, когда вырастет.
"А между тем Артемовне уже неделя! Целая неделя! Полет-нормальный. Она успела испытать нас на прочность отсутствием сна, коликами и звонким голосом. (Петь будет хорошо, не иначе)", - пошутила звезда.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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