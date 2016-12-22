Моника Беллуччи стала причиной драки в Москве

Моника Беллуччи оказалась в центре внимания из-за действий своих охранников, которые побили журналистов. Как сообщают российские СМИ, приезд актрисы Моники Беллуччи не обошелся без драки.





Монника Беллуччи посетила Москву в рамках своего пресс-тура в поддержку фильма Эмира Кустурицы "По млечному пути". Когда актриса выходила из гостиницы "Балчуг", двое представителей прессы хотели сделать несколько снимков и взять автограф. Охранники Моники Беллучи негативно расценили действия журналистов. Во время стычки охранники повалили парней на землю и стали избивать.





СМИ пишут, что журналисты сейчас чувствуют себя хорошо. По словам журналистов, в центре скандала оказался журналист и блогер Антон Романов и фотограф Омар Лесников.



