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22 декабря 16, 17:08
Моника Беллуччи стала причиной драки в Москве
Моника Беллуччи
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Охранники Моники Беллуччи избили представителей прессы.
Моника Беллуччи оказалась в центре внимания из-за действий своих охранников, которые побили журналистов. Как сообщают российские СМИ, приезд актрисы Моники Беллуччи не обошелся без драки.

Монника Беллуччи посетила Москву в рамках своего пресс-тура в поддержку  фильма Эмира Кустурицы "По млечному пути". Когда актриса выходила из гостиницы "Балчуг", двое представителей прессы хотели сделать несколько снимков и взять автограф. Охранники Моники Беллучи негативно расценили действия журналистов. Во время стычки охранники повалили парней на землю и стали избивать.

СМИ пишут, что журналисты сейчас чувствуют себя хорошо. По словам журналистов, в центре скандала оказался журналист и блогер Антон Романов и фотограф Омар Лесников.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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