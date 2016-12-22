Ольга Арнтгольц родила ребёнка

Российские СМИ сообщили новость о том, что актриса Ольга Арнгольц родила. Она стала мамой сына. Это событие произошло 21 декабря, а прессе стало известно о радостном событии в семье Арнгольц только сейчас.





34-летняя актриса Ольга Арнтгольц и режиссёр Дмитрий Петрунь стали родителями сына. Как сообщает пресса, мальчик родился с весом в 3500 граммов, а ростом – 52 сантиметра. К сожалению, имя сына Ольги Арнгольц неизвестно.





Отметим, что о беременности Ольги Арнгольц стало известно совсем недавно, в ноябре 2016 года. Поэтому не странно, что пара скрывает и любые другие подробности связанные с пополнением в их семье.





К слову, у Ольги Арнтгольц есть дочь от Вахтанга Беридзе, с которым она рассталась в 2015 году.



