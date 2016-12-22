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Шоу-бизнес
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22 декабря 16, 17:10
Ольга Арнтгольц родила ребёнка
Ольга Арнтгольц
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Актриса Ольга Арнтгольц родила сына.
Российские СМИ сообщили новость о том, что актриса Ольга Арнгольц родила. Она стала мамой сына. Это событие произошло 21 декабря, а прессе стало известно о радостном событии в семье Арнгольц только сейчас.

34-летняя актриса Ольга Арнтгольц и режиссёр Дмитрий Петрунь стали родителями сына. Как сообщает пресса, мальчик родился с весом в 3500 граммов, а ростом – 52 сантиметра. К сожалению, имя сына Ольги Арнгольц неизвестно.

Отметим, что о беременности Ольги Арнгольц стало известно совсем недавно, в ноябре 2016 года. Поэтому не странно, что пара скрывает и любые другие подробности связанные с пополнением в их семье.

К слову, у Ольги Арнтгольц есть дочь от Вахтанга Беридзе, с которым она рассталась в 2015 году.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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