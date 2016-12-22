Юлия Санина показала фото с мужем и ребёнком

Солистка группы The Hardkiss и звездный тренер шоу "Х-Фактор" Юлия Санина очень редко делится информацией о личной жизни. А тем более, публикует семейные фотографии. Если с супругом у Юлии Саниной много общих фотографий, ведь он также гитарист группы The Hardkiss, то фотографии с сыном – редкость.





Артистка Юлия Санина уже больше года не показывает лицо своего сына. А на её странице в Instagram есть несколько семейных фотографий, но и там не видно лицо сына Саниной.





В рамках рубрики "Телефон звезды" в программе "Утро в Большом Городе" на ICTV, Юлия Санина призналась о страхе кражи телефона. Поэтому она никогда не хранит на телефоне личные фотографий.





Есть страх, что твой телефон украдут и сольют личные фотографии, поэтому в телефоне я никогда не храню такие

призналась Юлия Санина.



















