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Шоу-бизнес
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22 декабря 16, 17:15
Имена ТОП-8 самых стильных мужчин 2016 года (ФОТО)
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The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых стильных мужчин 2016 года.
Популярное издание The Hollywood Reporter подготовило список самых сексуальных мужчин 2016-го года.

Первое место в рейтинге занимает кантри музыкант и певец Сэм Хант.



Сэм Хант

Второе место досталось американскому рэперу Wiz Khalifa.



рэпер Wiz Khalifa 

На третьём месте ТОП-8 самых стильных мужчин оказался британский инди-рок музыкант и певец Джеймс Бэй.



Джеймс Бэй 

В ТОП-8 самых стильных мужчин 2016 года также вошли: Фаррелл Уильямс, актеры Том Харди, Том Хиддлстон, Джоэл Эдгертон и Крис Пайн.



Фаррелл Уильямс



Том Харди



Том Хиддлстон



Джоэл Эдгертон



Крис Пайн

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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