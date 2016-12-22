Имена ТОП-8 самых стильных мужчин 2016 года (ФОТО)

Популярное издание The Hollywood Reporter подготовило список самых сексуальных мужчин 2016-го года.
Первое место в рейтинге занимает кантри музыкант и певец Сэм Хант.
Сэм Хант
Второе место досталось американскому рэперу Wiz Khalifa.
рэпер Wiz Khalifa
На третьём месте ТОП-8 самых стильных мужчин оказался британский инди-рок музыкант и певец Джеймс Бэй.
Джеймс Бэй
В ТОП-8 самых стильных мужчин 2016 года также вошли: Фаррелл Уильямс, актеры Том Харди, Том Хиддлстон, Джоэл Эдгертон и Крис Пайн.
Фаррелл Уильямс
Том Харди
Том Хиддлстон
Джоэл Эдгертон
Крис Пайн