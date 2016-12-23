Ева Лонгория покоряет стройной фигурой в бикини (ФОТО)

Буквально за несколько дней до Рождества знаменитость устроила себе каникулы и отправилась в долгожданный отпуск. Первыми снимками с пляжа Ева уже поделилась в своем блоге, и на них она позирует в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.





"Первый день каникул! Вот, что я о нем думаю: #happyholidays", - написала Ева под фото.





Впрочем, в планах у Лонгории не только отдых на пляже, но и светские тусовки. В своем блоге актриса также поделилась снимком, на котором позирует в красном платье и яркой помадой в тон наряду.





"Обожаю носить красное во время отпуска!" - призналась Ева.



















