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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 декабря 16, 10:50
Ева Лонгория покоряет стройной фигурой в бикини (ФОТО)
Ева Лонгория
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Пока большинство людей планируют где и как провести предстоящие праздники, голливудская актриса Ева Лонгория уже наслаждается отдыхом в теплых краях.
Буквально за несколько дней до Рождества знаменитость устроила себе каникулы и отправилась в долгожданный отпуск. Первыми снимками с пляжа Ева уже поделилась в своем блоге, и на них она позирует в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру.

"Первый день каникул! Вот, что я о нем думаю: #happyholidays", - написала Ева под фото.

Впрочем, в планах у Лонгории не только отдых на пляже, но и светские тусовки. В своем блоге актриса также поделилась снимком, на котором позирует в красном платье и яркой помадой в тон наряду.

"Обожаю носить красное во время отпуска!" - призналась Ева.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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