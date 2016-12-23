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23 декабря 16, 11:17
Звезда сериала "Шерлок" развёлся с супругой
Мартин Фримен
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Мартин Фримен из "Шерлока" официально сообщил о разводе со своей супругой Амандой Аббингтон.
Актёр Мартин Фримен, известный ролью в сериале "Шерлок", сообщил важную новость. Мартин Фримен разводится с супругой. Актёр был в браке с актрисой Амандой Аббингтон 15 лет.

О разводе Мартин Фримен сообщил журналу Financial Times. Мартин Фримен отметил, что они остались хорошими друзьями.

Мы с Амандой больше не вместе, но мы очень хорошие друзья. Я всегда буду любить и уважать ее
признался Мартин Фримен.

Актёр Мартин Фримен не готов обсуждать свою личную жизнь, поэтому это его первый и последний комментарий по поводу его развода. Мартин с удовольствием рассказывает о своей работе в кино, но тема личной жизни – табу.

К слову, Мартин Фримен и Аманда Аббингтон познакомились на съемках фильма "Только мужчины" в 2000 году. У них есть двое детей: сын Джо и дочь Грэйс.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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