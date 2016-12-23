Звезда сериала "Шерлок" развёлся с супругой

Актёр Мартин Фримен, известный ролью в сериале "Шерлок", сообщил важную новость. Мартин Фримен разводится с супругой. Актёр был в браке с актрисой Амандой Аббингтон 15 лет.





О разводе Мартин Фримен сообщил журналу Financial Times. Мартин Фримен отметил, что они остались хорошими друзьями.





Мы с Амандой больше не вместе, но мы очень хорошие друзья. Я всегда буду любить и уважать ее

признался Мартин Фримен.





Актёр Мартин Фримен не готов обсуждать свою личную жизнь, поэтому это его первый и последний комментарий по поводу его развода. Мартин с удовольствием рассказывает о своей работе в кино, но тема личной жизни – табу.





К слову, Мартин Фримен и Аманда Аббингтон познакомились на съемках фильма "Только мужчины" в 2000 году. У них есть двое детей: сын Джо и дочь Грэйс.











