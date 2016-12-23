Ани Лорак опубликовала фотографию своей семьи

Певица Ани Лорак после последних разговоров о проблемах в её семье решила полностью развенчать разного рода догадки. Судя по последним фотографиям, которые Ани Лорак публикует в своём Instagram, у неё в семье гармония. Она обрела своё счастье в своём супруге и дочке.





Ани Лорак опубликовала сразу несколько фотографий. На одной их них изображена вся её семья: Лорак, ей супруг и дочь.





А второй снимок просто умилил многих подписчиков Ани Лорак. На нём запечатлен супруг Лорак и дочь певицы. Они мило обнимаются на диване.





К слову, у 5-летней Софии уже сейчас появилось много хобби. Это и пение, и танцы, а также уроки кулинарии. Пока неизвестно, кем хочет стать дочь Ани Лорак, но возможностей у неё и перспектив много.



















