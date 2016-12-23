Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.51
USD
26.32
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
27.05
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 декабря 16, 14:26
Ани Лорак опубликовала фотографию своей семьи
Ани Лорак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ани Лорак поделилась трогательным снимком со своим супругой и дочерью.
Певица Ани Лорак после последних разговоров о проблемах в её семье решила полностью развенчать разного рода догадки. Судя по последним фотографиям, которые Ани Лорак публикует в своём Instagram, у неё в семье гармония. Она обрела своё счастье в своём супруге и дочке.

Ани Лорак опубликовала сразу несколько фотографий. На одной их них изображена вся её семья: Лорак, ей супруг и дочь.

А второй снимок просто умилил многих подписчиков Ани Лорак. На нём запечатлен супруг Лорак и дочь певицы. Они мило обнимаются на диване.

К слову, у 5-летней Софии уже сейчас появилось много хобби. Это и пение, и танцы, а также уроки кулинарии. Пока неизвестно, кем хочет стать дочь Ани Лорак, но возможностей у неё и перспектив много.
Ещё по теме:
Ани Лорак сходила на вечеринку с Киркоровым (ФОТО)
Ани Лорак снялась в первой фотосессии с дочерью (ФОТО)
Ани Лорак никто не предлагал российское гражданство
Ани Лорак с семьей приобрели квартиру в Москве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Рианна стала блондинкой (ФОТО)
noimageЗвезда сериала "Шерлок" развёлся с супругой
noimageМилла Йовович украсила обложку португальского Vogue
noimageЕва Лонгория покоряет стройной фигурой в бикини (ФОТО)
noimageМайли Сайрус и Лиам Хемсворт наконец женятся
Лента новостей
Загрузка...