У Кэрри Фишер случился сердечный приступ

Утверждается, что Фишер потеряла сознание на борту самолета во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Находившийся среди пассажиров врач смог оказать первую помощь, а на летном поле рейс ожидали бригады "скорой помощи", которые немедленно доставили актрису в больницу.





Состояние Фишер на момент написания данной заметки не было известно, врачи отказываются от комментариев по этому поводу. В больницу прибыла дочь актрисы.





Отметим, что в Лондоне Кэрри Фишер была на презентации своей автобиографии под названием "Дневники принцессы". В этой книге она впервые призналась в романе со своим партнером по съемочной площадке Харрисоном Фордом во время работы над четвертым эпизодом "Звездных войн".





Напомним также, что Принцесса Лея должна появиться в восьмом эпизоде "Звездных войн". Повлияет ли болезнь актрисы на планы создателей картины и весь сюжет новой трилогии "Звездных войн", пока неизвестно.



