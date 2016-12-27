Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 16, 13:52
У Кэрри Фишер случился сердечный приступ
Кэрри Фишер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная голливудская актриса Кэрри Фишер, известная всему миру по роли Принцессы Леи в трилогии "Звездные войны" в бессознательном состоянии доставлена в одну из клиник Лос-Анджелеса.
Утверждается, что Фишер потеряла сознание на борту самолета во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Находившийся среди пассажиров врач смог оказать первую помощь, а на летном поле рейс ожидали бригады "скорой помощи", которые немедленно доставили актрису в больницу.

Состояние Фишер на момент написания данной заметки не было известно, врачи отказываются от комментариев по этому поводу. В больницу прибыла дочь актрисы.

Отметим, что в Лондоне Кэрри Фишер была на презентации своей автобиографии под названием "Дневники принцессы". В этой книге она впервые призналась в романе со своим партнером по съемочной площадке Харрисоном Фордом во время работы над четвертым эпизодом "Звездных войн".

Напомним также, что Принцесса Лея должна появиться в восьмом эпизоде "Звездных войн". Повлияет ли болезнь актрисы на планы создателей картины и весь сюжет новой трилогии "Звездных войн", пока неизвестно.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
ФБР подозревает что Брэд Питт избивал Анджелину Джоли
Звезды на вручении наград GLSEN Respect Awards 2016
Куда пропали звезды сериала Беверли-Хиллз (ФОТО, ВИДЕО)
Расследование в отношении Брэда Питта прекращено
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Родители Жанны Фриске установили памятник на могиле дочери
noimageОчаровательная Дженнифер Лоуренс снялась в новом фотосете
noimageДжейн Фонда отпраздновала 79-летие на митинге (ФОТО)
noimageИнна Чурикова сломала обе руки
noimageЛили Роуз Депп на шопинге с Ванессой Паради в Париже
Лента новостей
Загрузка...