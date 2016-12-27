Рената Литвинова лишила дочь наследства

Перед тем, как выступить перед зрителями, чтобы поговорить с ними обо всем понемногу, Рената Литвинова призналась: "Я думала, что в меня кинут помидором. Я никогда не давала творческих вечеров. Мне бы очень не хотелось вас разочаровывать".





Актриса рассуждала о творчестве, любимых композиторах и музыкантах (разумеется, в ее фаворитах оказалась Земфира), мужчинах (которые потеряли свою энергию, по мнению Ренаты), о том, что ей не хватает 24 часов в сутках и личной жизни.





Свободное время Литвинова проводит с дочерью. "Мы каждый день с Ульяной созваниваемся. Но, я вас умоляю, никогда не нужно бросать себя. Они не будут вас уважать, если вы будете никем, просто женщиной-домохозяйкой. Вы должны показывать своим примером, как нужно жить, как нужно работать, как у вас никогда нет времени. И они вас будут уважать. У меня мама всегда работала, и я ее всегда бесконечно уважала. Это неправильно говорить детям, что ты живешь ради них. Вы должны жить ради себя. Дети – это стрела, которую ты выпустил в мир. И какая у нее судьба? Это ваша стрела, за которую вы уже не можете отвечать. Естественно, вы должны заложить в нее свои принципы. Но вы не должны положить свою жизнь на заботу о жизни ребенка. Это большая ложь. Вы должны тоже сделать что-то в этой жизни! Близость с детьми возникает, когда есть духовное. Можно жить в одной квартире и ребенок не будет с тобой общаться, а можно жить на расстоянии и он будет тебе рассказывать все-все-все!" – уверена Рената.





Литвинова заявила, что оставила дочь без наследства. "Мне кажется, что не нужно держать своих детей под своей юбкой, контролировать их. Сначала счастливое детство, а дальше вы должны куда-то их отправлять, закалять. Но эта моя теория. Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать. Потому что это неправильно, когда ты умираешь, а они остаются с твоими деньгами. Это неправильно! А зачем им дальше жить, чего-то добиваться? Это зло. Это абсолютное зло. Так что помочь тому, кому надо. Или пропить все", – цитирует актрису Woman`s Day.





Несмотря на то, что Ульяна недавно снялась в фильме своей матери, актерскую карьеру Рената ей не прочит. Она вообще против того, чтобы навязывать дочери какую-либо профессию.





"Я свою Ульяну снимаю только тогда, когда мне нужны „бесплатные“ дети. Потому что у нас никогда нет бюджета. Правда, честное пионерское. Вот он есть под боком, ничего не стоит. Прикрикнешь, она выучит текст. Но никогда не буду способствовать, чтобы засунуть ее в какую-то картину. Никогда в жизни я ее никуда не благоустраивала. Нельзя. Пускай сама. Представляете, это будет человек, не состоявшийся в профессии. А вы его засунули в эту судьбу. И что? Нехорошо", – заключила Литвинова.



