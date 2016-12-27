Лили Роуз Депп на шопинге с Ванессой Паради в Париже

Однако, судя по тому, что папарацци запечатлели актрису с дочерью Лили Роуз Депп и бойфрендом Сэмюэлем Беншетри за покупкой продуктов, логичным будет предположить, что именинница предпочла провести праздничный вечер за семейным ужином со своими самыми близкими и любимыми людьми.





В соцсетях следов торжества гости Ванессы Паради не оставили, поэтому о выборе именинницы праздничного туалета остается лишь догадываться. Днем же, в предпраздничной суматохе, предпочитающие оставаться неузнанными знаменитые мама и дочка попали в объективы в объемных куртках с закрывающими лица капюшонами, в джинсах и зимних вездеходах.





Новый бойфренд Ванессы — Сэмюэль Беншетри — в объектив не попал, однако сделавшие кадры фотографы уверяют, что его лицезрели.



















