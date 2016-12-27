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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 16, 15:15
Лили Роуз Депп на шопинге с Ванессой Паради в Париже
Лили Роуз Депп
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Как Ванесса Паради отметила свое 44-летие, журналистам осталось неизвестно.
Однако, судя по тому, что папарацци запечатлели актрису с дочерью Лили Роуз Депп и бойфрендом Сэмюэлем Беншетри за покупкой продуктов, логичным будет предположить, что именинница предпочла провести праздничный вечер за семейным ужином со своими самыми близкими и любимыми людьми.

В соцсетях следов торжества гости Ванессы Паради не оставили, поэтому о выборе именинницы праздничного туалета остается лишь догадываться. Днем же, в предпраздничной суматохе, предпочитающие оставаться неузнанными знаменитые мама и дочка попали в объективы в объемных куртках с закрывающими лица капюшонами, в джинсах и зимних вездеходах.

Новый бойфренд Ванессы — Сэмюэль Беншетри — в объектив не попал, однако сделавшие кадры фотографы уверяют, что его лицезрели.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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