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26 декабря 16, 15:18
Инна Чурикова сломала обе руки
Инна Чурикова
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В ночь на 22 декабря народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в одну из столичных клиник.
Причиной госпитализации актрисы стала травма, которую она получила в результате неудачного падения.

Сообщается, что Чурикова сломала обе руки. "Инна Михайловна вышла из машины, — сообщил заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер, — и направилась в фойе. Но перед самым входом в здание она упала и сломала обе руки".

Отметим, что 73-летней актрисы получение подобных травм не впервой. В 2012 году Чурикова также ломала руки. Тогда Инна Михайловна споткнулась о придверный коврик в театре на Малой Дмитровке, не смогла удержаться на ногах и упала на руки. Медики, осмотрев травмированные руки, диагностировали у именитой пациентки переломы лучевых костей.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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