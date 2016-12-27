Инна Чурикова сломала обе руки

Причиной госпитализации актрисы стала травма, которую она получила в результате неудачного падения.





Сообщается, что Чурикова сломала обе руки. "Инна Михайловна вышла из машины, — сообщил заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер, — и направилась в фойе. Но перед самым входом в здание она упала и сломала обе руки".





Отметим, что 73-летней актрисы получение подобных травм не впервой. В 2012 году Чурикова также ломала руки. Тогда Инна Михайловна споткнулась о придверный коврик в театре на Малой Дмитровке, не смогла удержаться на ногах и упала на руки. Медики, осмотрев травмированные руки, диагностировали у именитой пациентки переломы лучевых костей.



