Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.55
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
28.42
USD
27.05
RUB
0.44
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 16, 15:24
Джейн Фонда отпраздновала 79-летие на митинге (ФОТО)
Джейн Фонда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джейн Фонда никогда не стремилась быть как все, так что свой день рождения актриса отпраздновала нестандартно — на митинге против строительства водопровода в северной Дакоте, который отчасти проходит по частной земле.
Вместе с Лили Томлин и Фрэнсис Фишер бодрая и молодая душой Фонда маршировала, держа в руках плакаты с лозунгами. Но нашлось на столь серьезном мероприятии и место для праздника — на митинг друзья Фонды принесли торт, на котором актриса задула свечи под песню Happy Birthday.

Отметим, что 79-летняя Джейн не впервые участвует в митингах и выражает свой протест. В молодости звезда не раз выступала против общественного строя и тех или иных ситуаций: в 1970-е годы Фонда открыто выражала свое негативное мнение о войне во Вьетнаме, а в 1972 году актриса даже отправилась в Ханой, чтобы привлечь внимание общественности к существующей проблеме.









Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Анджелина Джоли развеяла слухи о критическом весе в 34 кг
Мэйси Уильямс из "Игры престолов" на отдыхе в Японии (ФОТО)
Гвинет Пэлтроу показала естественную красоту (ФОТО)
Аду Роговцеву госпитализировали после выступления в Днепре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Родители Жанны Фриске установили памятник на могиле дочери
noimageОчаровательная Дженнифер Лоуренс снялась в новом фотосете
noimageИнна Чурикова сломала обе руки
noimageЛили Роуз Депп на шопинге с Ванессой Паради в Париже
noimageШарлиз Терон поразила молодостью в новой съемке
Лента новостей
Загрузка...