Джейн Фонда отпраздновала 79-летие на митинге (ФОТО)

Вместе с Лили Томлин и Фрэнсис Фишер бодрая и молодая душой Фонда маршировала, держа в руках плакаты с лозунгами. Но нашлось на столь серьезном мероприятии и место для праздника — на митинг друзья Фонды принесли торт, на котором актриса задула свечи под песню Happy Birthday.





Отметим, что 79-летняя Джейн не впервые участвует в митингах и выражает свой протест. В молодости звезда не раз выступала против общественного строя и тех или иных ситуаций: в 1970-е годы Фонда открыто выражала свое негативное мнение о войне во Вьетнаме, а в 1972 году актриса даже отправилась в Ханой, чтобы привлечь внимание общественности к существующей проблеме.



































