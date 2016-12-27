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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 16, 15:26
Очаровательная Дженнифер Лоуренс снялась в новом фотосете
Дженнифер Лоуренс
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Звезда "Пробуждения" Дженнифер Лоуренс не только поучаствовала в многочисленных пресс-конференциях и интервью в рамках промо-тура фильма, но и нашла время для съемок в фотосессии для испанского издания Yo Dona.
В фотосете Дженнифер демонстрирует ансамбли только от Dior – Лоуренс уже не первый год сотрудничает с французским домом и не только снимается в рекламных кампаниях, но и регулярно "выгуливает" одежду из новых коллекций Dior на светских мероприятиях и кинопремьерах.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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