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26 декабря 16, 16:13
Родители Жанны Фриске установили памятник на могиле дочери
Жанна Фриске
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Полтора года прошло со дня смерти известной российской певицы Жанны Фриске.
Её родители наконец-то установили на могиле своей знаменитой дочери памятник и.. получили волну возмущения от её поклонников. 

Несколько дней назад на Николо-Архангельском кладбище, появился памятник Жанне Фриске. Скульптура певицы в полный рост мало кому выдалась похожей на артистку, о чём люди начали писать и на своих страничках в социальной сети. 

«Совсем не похожа», «Другое лицо.. вообще не похожа», «Как-то старо Жанна выглядит здесь.. простите, совсем не то» — писали поклонники Фриске. 

Наталья, младшая сестра умершей, ответила недовольным фанатам. «Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает…во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства…. в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и т.д….. когда увидите в живую, поймете что похожа..» — написала Наталья. 

Напомним, что Жанна скончалась от рака головного мозга в июне прошлого года. У неё остался сын Платон, который сейчас живёт с бывшим гражданским мужем артистки Дмитрием Шепелевым и является яблочком раздора между ним и родителями усопшей.



Источник: http://www.starslife.ru
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