Родители Жанны Фриске установили памятник на могиле дочери

Её родители наконец-то установили на могиле своей знаменитой дочери памятник и.. получили волну возмущения от её поклонников.





Несколько дней назад на Николо-Архангельском кладбище, появился памятник Жанне Фриске. Скульптура певицы в полный рост мало кому выдалась похожей на артистку, о чём люди начали писать и на своих страничках в социальной сети.





«Совсем не похожа», «Другое лицо.. вообще не похожа», «Как-то старо Жанна выглядит здесь.. простите, совсем не то» — писали поклонники Фриске.





Наталья, младшая сестра умершей, ответила недовольным фанатам. «Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает…во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства…. в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и т.д….. когда увидите в живую, поймете что похожа..» — написала Наталья.





Напомним, что Жанна скончалась от рака головного мозга в июне прошлого года. У неё остался сын Платон, который сейчас живёт с бывшим гражданским мужем артистки Дмитрием Шепелевым и является яблочком раздора между ним и родителями усопшей.











